"В стране готовится мутный договорняк?": Политолог Сатановский вновь заговорил и предсказал России бурю

ВТ

Василий Топчий

По словам лауреата Пулицеровской премии, в переговорах от российской стороны якобы участвует начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, а с противоположной, главком BCУ Валерий Залужный. К какому решению пришли стороны, пока не сообщается. Почему-то на это никто из комментаторов не обратил внимание. Сняли с руководства войсками на СВО Суровикина. А Путин заявил на всемирном русском народном соборе следующее. СТЕНОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА: Уважаемые друзья, наша битва за суверенитет, за справедливость носит без всякого преувеличения национально-освободительный характер, потому что мы отстаиваем безопасность и благополучие нашего народа, высшее, историческое право быть Россией – сильной, независимой державой, страной-цивилизацией. Именно наша страна, русский мир, как не раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность .Мы знаем, какой угрозе противостоим. Сегодня практически официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но против всех народов России: татар, чеченцев, аварцев, тувинцев, башкир, бурятов, якутов, осетин, евреев, ингушей, марийцев, алтайцев. Нас много, всех сейчас я не назову, но, повторю, против всех народов России это направлено. Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладываются в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации. Поэтому вновь запустили старую шарманку: мол, Россия – это «тюрьма народов», а сами русские – «народ рабов». Слышали это много раз на протяжении веков. Слышали также, что Россию, оказывается, нужно сегодня «деколонизировать». А на самом деле что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой – тогда посеять смуту. ТАК ТЕ, КТО ВЕДЕТ ТАЙНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ.