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Финляндия готовится открыть границу с Россией, закрытую в конце ноября

Финляндия готовится открыть границу с Россией, закрытую в конце ноября

В Финляндии готовятся к открытию с 14 декабря пунктов пропуска на восточной границе с РФ. Об этом рассказал заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен в комментарии Yle.

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