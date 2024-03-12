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СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

СБУ задержала украинского военного за попытку отравить командование ВСУ

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего Вооружённых сил Украины, который подозревается в попытке отравить командиров одного из подразделений украинской армии в подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

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