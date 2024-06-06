Делегация Новосибирской области начала работу на ПМЭФ с подписания соглашения

Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
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