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Вечерний Новосибирск

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Делегация Новосибирской области начала работу на ПМЭФ с подписания соглашения

Делегация Новосибирской области начала работу на ПМЭФ с подписания соглашения

Стороны договорились о взаимодействии в сфере совершенствования системы обращения с отходами электрического и электронного оборудования, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

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