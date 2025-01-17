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Царьград

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Вот и сенсация: Хазин назвал пожары в США частью хитрого плана элиты

Вот и сенсация: Хазин назвал пожары в США частью хитрого плана элиты

Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин полагает, что пожары в США - это часть хитрого плана американских элит.

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Комментарии
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Maxim
Там ростовщики владеют почти всём.. Каннибальское общество..
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13 час.

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