Солидные выплаты: россияне могут получить до 412 тысяч рублей разово! Юлия ЧелкановаВ 2024 году граждане России смогут воспользоваться правом на получение разовых выплат из своих пенсионных накоплений, которые были заморожены в 2014 году.
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