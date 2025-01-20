M**a, Google, TikTok и X пообещали усилить борьбу с разжиганием ненависти Крупнейшие ...

M**a, Google, TikTok и X пообещали усилить борьбу с разжиганием ненавистиКрупнейшие интернет-платформы, включая X, F******k, I*******m и YouTube, взяли на себя обязательства перед европейскими законодателями по усилению мер против незаконного, разжигающего ненависть контента на своих платформах.