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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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M**a, Google, TikTok и X пообещали усилить борьбу с разжиганием ненависти Крупнейшие ...

M**a, Google, TikTok и X пообещали усилить борьбу с разжиганием ненависти Крупнейшие ...

M**a, Google, TikTok и X пообещали усилить борьбу с разжиганием ненавистиКрупнейшие интернет-платформы, включая X, F******k, I*******m и YouTube, взяли на себя обязательства перед европейскими законодателями по усилению мер против незаконного, разжигающего ненависть контента на своих платформах.

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