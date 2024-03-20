Подполковник Басарабец помог ВС РФ освободить населенный пункт в зоне СВО

Подразделение российских войск под командованием подполковника Вадима Басарабеца уничтожило до 10 единиц техники ВСУ и около 80 украинских военных в ходе освобождения одного из населенных пунктов в зоне СВО.
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