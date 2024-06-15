В Нижегородской области завершилась посевная кампания

14 июня 2024 года посевная кампания в Нижегородской области была успешно завершена. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов сообщил, что план посева был выполнен на 100%, несмотря на майское похолодание и дожди.
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