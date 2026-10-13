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МОСИНФОРМ

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Цифровой двойник столицы помог спроектировать площадки проекта «Лето в Москве»

Цифровой двойник столицы помог спроектировать площадки проекта «Лето в Москве»

При подготовке проекта «Лето в Москве» специалисты использовали цифровой двойник столицы, чтобы подобрать многие площадки для мероприятий.

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