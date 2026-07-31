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«Фиорентина» за 8 млн евро купила у «Реала» 19-летнего Вальдепеньяса. «Мадрид» может выкупить защитника в течение следующих трех лет

« Фиорентина » сообщила о переходе 19-летнего центрального защитника Виктора Вальдепеньяса из «Реала».

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