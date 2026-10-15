Военные подрядчики в США хранят не менее 12 восстановленных аппаратов НЛО на охраняемых объектах. Этим поделился бывший руководитель группы Пентагона по изучению неопознанных воздушных явлений Джей Стрэттон в беседе с People.
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