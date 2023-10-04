МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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В доме на улице Барышиха отремонтировали лифт

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту лифта в доме на улице Барышиха. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Митино» «Специализированной организацией, обслуживающей лифтовое оборудование, в подъезде № 2 по указанному адресу проведены работы по смазке направляющих кабины лифта.

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