В доме на улице Барышиха отремонтировали лифт

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту лифта в доме на улице Барышиха. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники ГБУ «Жилищник района Митино» «Специализированной организацией, обслуживающей лифтовое оборудование, в подъезде № 2 по указанному адресу проведены работы по смазке направляющих кабины лифта.