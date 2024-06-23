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Руни об Англии на Евро: «Они как «Ман Сити», только не тот, что взял 4 титула АПЛ подряд, а без синхронизации, стратегии прессинга и ширины»

Руни об Англии на Евро: «Они как «Ман Сити», только не тот, что взял 4 титула АПЛ подряд, а без синхронизации, стратегии прессинга и ширины»

«Наблюдая за игрой Англии на этом турнире, я вижу «Манчестер Сити». Но не «Сити», который только что завоевал четыре титула подряд в Премьер-лиге благодаря своему блестящему футболу.

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