´Марафон единства´ на ´Белшине´.

В рамках данной акции была проведена встреча с заместителем генерального директора по организации труда, кадровой политике и идеологии ´БЕЛАЗа´, в ходе которой руководство обоих предприятий ответило на различные вопросы работников ОАО ´Белшина´ (о перспективах развития, молодежных кадрах, новой продукции).