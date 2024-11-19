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´Марафон единства´ на ´Белшине´.

´Марафон единства´ на ´Белшине´.

В рамках данной акции была проведена встреча с заместителем генерального директора по организации труда, кадровой политике и идеологии ´БЕЛАЗа´, в ходе которой руководство обоих предприятий ответило на различные вопросы работников ОАО ´Белшина´ (о перспективах развития, молодежных кадрах, новой продукции).

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