Гондурас: один охранник был ранен в ресторане Furiwa на бульваре Хуан Пабло II в Тегусигальпе в 13:21 (19:21 по Гринвичу) в результате перестрелки между охранником и вооруженным преступником после столкновения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым