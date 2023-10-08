Оборот фитнес рынка в России к концу года превысит 170 млрд рублей

Стагнация на российском фитнес-рынке, начавшаяся в ковидный 2020-й, уходит в прошлое. По итогам третьего квартала 2023 года практически все ключевые показатели спорт-клубов — продажи новых членств, дополнительных услуг и посещаемость -- год к году уже демонстрируют уверенно-положительные результаты, а по итогам сентября двузначные проценты роста.