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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Оборот фитнес рынка в России к концу года превысит 170 млрд рублей

Оборот фитнес рынка в России к концу года превысит 170 млрд рублей

Стагнация на российском фитнес-рынке, начавшаяся в ковидный 2020-й, уходит в прошлое. По итогам третьего квартала 2023 года практически все ключевые показатели спорт-клубов — продажи новых членств, дополнительных услуг и посещаемость -- год к году уже демонстрируют уверенно-положительные результаты, а по итогам сентября двузначные проценты роста.

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