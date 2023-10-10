Члены избирательных комиссий протестируют новую систему голосования

В России стартовал первый этап общероссийской тренировки по испытанию новых технических комплексов ГАС "Выборы", ПТК ДЭГ и Цифровой платформы, сообщает пресс-служба Независимого общероссийского мониторинга (НОМ).
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