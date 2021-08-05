Власти Китая ужесточили контроль на границе из-за вспышки COVID-19

Власти Китая ужесточили антиковидные меры на фоне продолжающейся вспышки COVID-19 в Поднебесной. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране является самым масштабным с момента объявленной Пекином победы над эпидемией в прошлом году.