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Власти Китая ужесточили контроль на границе из-за вспышки COVID-19

Власти Китая ужесточили контроль на границе из-за вспышки COVID-19

Власти Китая ужесточили антиковидные меры на фоне продолжающейся вспышки COVID-19 в Поднебесной. Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в стране является самым масштабным с момента объявленной Пекином победы над эпидемией в прошлом году.

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