Роман Капаклы подтвердил расставание с Татьяной Мусульбес

Роман Капаклы, участник телепроекта «ДОМ-2», подтвердил окончание отношений с Татьяной Мусульбес. Ранее пара вызывала интерес у зрителей и поклонников, однако сейчас они проживают раздельно и решили взять некоторое время на проверку своих чувств.