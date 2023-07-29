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Роман Капаклы подтвердил расставание с Татьяной Мусульбес

Роман Капаклы подтвердил расставание с Татьяной Мусульбес

Роман Капаклы, участник телепроекта «ДОМ-2», подтвердил окончание отношений с Татьяной Мусульбес. Ранее пара вызывала интерес у зрителей и поклонников, однако сейчас они проживают раздельно и решили взять некоторое время на проверку своих чувств.

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