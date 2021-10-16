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В Белоруссии нет дефицита кислорода, но основной завод загружен на максимум

В Белоруссии нет дефицита кислорода, но основной завод загружен на максимум

Порядка 200 тонн кислорода отгружает в медучреждения Белоруссии завод «Крион». Об этом сообщили исполняющий обязанности директора ОАО «Крион» Андрей Миткалев 16 октября на белорусском телевидении.

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