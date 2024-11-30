"Жизнь ничему не учит": Рябков заявил, что США не помешают России решить задачи СВО

Задачи СВО будут выполнены несмотря на то, что США делают всё возможное, чтобы этому помещать, заявил Рябков.
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