Макс Ферстаппен масштабно отметил чемпионство в Катаре

Getty Images / Red Bull Content PoolМакс Ферстаппен, выиграв четвёртый чемпионский титул на Гран При Лас-Вегаса, масштабное празднование своей очередной победы в чемпионате мира голландский гонщик Red Bull отложил до следующего гоночного уик-энда.
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