Алаудинов: ВСУ завели новые подразделения в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) завели на территорию Курской области новые подразделения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в своем Telegram-канале.
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