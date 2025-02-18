Время платить по счетам: в Польше вспоминают жертв Волынской резни

В Польше началась новая волна недовольства украинскими беженцами. Уже даже первые лица государства во всеуслышание заговорили о том, что доля иностранцев в структуре польского криминала непропорционально высока.
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