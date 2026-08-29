В Бейруте сотрудникам аэропорта велели улыбаться всем пассажирам

Сотрудникам Главного управления общей безопасности Ливана, которые работают в аэропорту Бейрута, велели улыбаться всем прилетающим пассажирам, передает ливанский телеканал MTV Lebanon со ссылкой на радио MFM.
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