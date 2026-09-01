Кадры применения дронов-камикадзе Altius-700 с борта вертолета H-60M Black Hawk в пустыне Мохаве. Компания Anduril заявляет, что беспилотники тестировались в условиях работы самостоятельной группой - автономно обнаруживали цели, обменивались данными между собой и осуществляли поражение.