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"Русский Минтай" укрепляет российско-китайские бизнес-отношения

"Русский Минтай" укрепляет российско-китайские бизнес-отношения

В рамках делового визита в Приморский край делегация Российско-Китайского делового совета 29 июля посетила завод "Русский Минтай" (предприятие ООО "Русская Рыбопромышленная компания") как образцовое произдводство — резидента ТОР "Надеждинский".

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