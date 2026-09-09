ВТБ: Объем выдачи потребительских кредитов вырос на 63%

По предварительной оценке ВТБ, за восемь месяцев 2026 года российские банки выдали розничным клиентам почти 3,5 трлн рублей кредитов наличными.
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