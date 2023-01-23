Полиция выясняет обстоятельства инцидента с размещением в Сети секс-видео с 12-летней девочкой

Ранее об участии в ролике ученицы сообщила директор одной из петербургских школ. Полиция проверяет обстоятельства инцидента с публикацией в интернете порновидео с участием 12-летней ученицы одной из петербургских школ и 13-летнего подростка.
Ранее об участии в ролике ученицы сообщила директор одной из петербургских школ. Полиция проверяет обстоятельства инцидента с публикацией в интернете порновидео с участием 12-летней ученицы одной из петербургских школ и 13-летнего подростка.
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