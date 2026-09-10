Спасатель Троскин назвал самых опасных для человека медведей

Наибольшую угрозу для человека представляют медведица с детёнышами, раненый зверь, шатун и медведь, привыкший к людям и человеческой пище, рассказал «ФедералПресс» спасатель и опытный турист Олег Троскин.
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