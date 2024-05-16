Шахматная стратегия под Харьковом: Генштаб РФ не спешит обрушить фронт, командование ВСУ – мечется

Успешное наступление в районе Харькова подчеркнуло не только слабости противника, но и то, что текущие действия ВС России в значительной степени определяются стратегической игрой, руководимой Генштабом РФ.
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