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Шахматная стратегия под Харьковом: Генштаб РФ не спешит обрушить фронт, командование ВСУ – мечется

Шахматная стратегия под Харьковом: Генштаб РФ не спешит обрушить фронт, командование ВСУ – мечется

Успешное наступление в районе Харькова подчеркнуло не только слабости противника, но и то, что текущие действия ВС России в значительной степени определяются стратегической игрой, руководимой Генштабом РФ.

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