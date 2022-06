Всё, что показали на Summer Game Fest и Devolver Digital Showcase 2022: ремейк The Last of Us: Part I (в том числе для ПК), Aliens: Dark Descent, Fort Solis, ROUTINE (переанонс), Layers of Fears, Stormgate, Goat Simulator 3, Flashback 2, Anger Foot и The Plucky Squire; свежий геймплей The Callisto Protocol, Street Fighter 6, .