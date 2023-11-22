История и археология: Чем прославились украинские казаки Мацапуры, которых обвиняли в язычестве, разбое и каннибализме

Летом 1740-го в Глуховский военсуд Гетманщины поступило письмо из городской администрации Лубны. В обращении шла речь о деле некоего Павла Шульженко – казака, больше известного в округе по прозвищу Мацапура.
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