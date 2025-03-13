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30 млн рублей на восстановление пляжей Анапы после крушения танкеров

30 млн рублей на восстановление пляжей Анапы после крушения танкеров

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выделил более 30 млн рублей на проект восстановления пляжей Анапы и Темрюкского района после разлива мазута из танкеров в Керченском проливе.

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