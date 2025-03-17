Почему одни помнят свои сны, а другие нет?

Каждую ночь мы погружаемся в мир сновидений, где реальность смешивается с фантазией. Однако утром одни с энтузиазмом рассказывают о своих ночных приключениях, а другие лишь пожимают плечами, не в силах вспомнить ни единой детали.
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