Гол Барбашева помог «Вегасу» обыграть «Торонто»

«Вегас» на выезде забросил шесть шайб в ворота «Вегас Голден Найтс». В ночь на 28 февраля в Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Вегас Голден Найтс».
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