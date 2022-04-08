Зайон Уильямсон принял участие в двустороннем матче

Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон принял участие в облегченной версии двустороннего матча. Уильямсон сыграл с тренерами по развитию и резервистами «Нового Орлеана».

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