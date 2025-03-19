Европа на грани: провокации, которые могут привести к глобальному конфликту Ирэн ОрлонскаяВ последнее время Европа всё более приближается к возможности разразиться мировой войной, и этот процесс происходит с пугающей быстротой.
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