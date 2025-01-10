Янис Тимма найден мертвым в Москве: причины трагедии и реакция Седоковой

Бывший супруг Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в центре Москвы. Продюсеры обсуждают причины трагедии, утверждая о сложных семейных взаимоотношениях, в то время как друзья поддерживают певицу в её тяжелом состоянии.