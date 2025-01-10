Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 807 подписчиков

Янис Тимма найден мертвым в Москве: причины трагедии и реакция Седоковой

Янис Тимма найден мертвым в Москве: причины трагедии и реакция Седоковой

Бывший супруг Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, найден мертвым в центре Москвы. Продюсеры обсуждают причины трагедии, утверждая о сложных семейных взаимоотношениях, в то время как друзья поддерживают певицу в её тяжелом состоянии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх