«Да чё вы все прётесь в этот Омск?!» — обычно так говорят люди, которые кроме Ленина и Набережной ничего не видели.
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«Да чё вы все прётесь в этот Омск?!» — обычно так говорят люди, которые кроме Ленина и Набережной ничего не видели.