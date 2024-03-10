Свершилось. Чуткая паства Навального* довольно оперативно откликнулись на проповедь апостола Андрея (Ройзмана) о святости Учителя и начала поднимать деньги.
Навальнисты начали торговать землёй с могилы Навального
Комментарии
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Валерий Вавилов
Весело. А когда мощи святого дербанить будут? Ройзман наверное член оолешеньки застолбил- молиться будет на него, за упокой России будущего.
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9 час.
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Кто скажет, что продают землю именно с могилы Навального. Кто продает? Очередной бред черных писак..
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6 час.
Лариса Фомичева
Почему только землёй? Чай нетленные и святые мощи-дороже будут?А чё?Будет довольно прикольно-ноху навальную по всей России возить.Ещё и денег можно срубить.
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2 час.
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