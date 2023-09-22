Баку признал вину за гибель российских военных.21 сентября азербайджанский президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину.
В числе расстрелянных — замкомандующего российскими миротворцами. Алиев извинился...
Комментарии
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АШ
Анатолий Шадрин
Извинения, которые принимает наше руководство, выглядят как издевательство и насмешка над Россией! Извинение может иметь значение, если только оно даётся один раз и навсегда. Оглы в этот раз специально убили наших военнослужащих. В прошлое обострение в Карабахе, они сбили вертолёт и убили наших военных летчиков. И каждый раз извиняются. Алиев просто издевается над нами! Ещё раньше турки сбили наш самолёт, погибли летчики. И снова перед нами извинились! Такое наше поведение не делает чести стране и унижает национальное достоинство русских людей.
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5 час.
Борис Леонтьев
Алиев извинился, а что ещё может турецкая марионетка? Приказали извиниться и «принять удар на себя», вот он и извиняется. Хотя турецкие уши видны не вооруженным глазом и понятно кто наускивал убийц наших миротворцев. Простили убийц наших летчиков, простили убийц нашего посла. Теперь будем прощать убийство миротворцев. Предавший раз, будет предавать всегда. Но в мире всё взаимосвязано и поэтому — простивший предательство будет вынужден всегда прощать и оправдывать предателей.
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3 час.
Тамара Султангареева
Недавние исследования по вопросу относительно испытываемой злости, показали, что наибольший процент людей в нашей стране испытывают злость в отношении, прежде всего, политиков. Думаю, это не случайно. Наша беззубая политика просто достала. То украинцы, ненавидящие русских, наш "братский народ", то трусы, предатели - беглецы, прожравшие деньги в Европе, могут свободно возвращаться в Россию, их никто не выгонял. У нас всё можно. Мобилизация пока не грозит, можно переться обратно зарабатывать деньги. Бесконечное унижение. Наших участников СВО убивают, избивают понаехавшие бесконтрольно азиаты. Амнистируют полторы тысячи таджиков - преступников. И вот опять! Принимаем очередное извинение. Власти не боятся, что злость народа на действия политиков, властей, может дойти до предела? Сколько можно унижать российский народ идиотской толерантностью и демонстрацией слабости? Разве за это бьются и погибают наши ребята?
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1 час.
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