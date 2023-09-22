В числе расстрелянных — замкомандующего российскими миротворцами. Алиев извинился...

АШ Анатолий Шадрин Извинения, которые принимает наше руководство, выглядят как издевательство и насмешка над Россией! Извинение может иметь значение, если только оно даётся один раз и навсегда. Оглы в этот раз специально убили наших военнослужащих. В прошлое обострение в Карабахе, они сбили вертолёт и убили наших военных летчиков. И каждый раз извиняются. Алиев просто издевается над нами! Ещё раньше турки сбили наш самолёт, погибли летчики. И снова перед нами извинились! Такое наше поведение не делает чести стране и унижает национальное достоинство русских людей.

Борис Леонтьев Алиев извинился, а что ещё может турецкая марионетка? Приказали извиниться и «принять удар на себя», вот он и извиняется. Хотя турецкие уши видны не вооруженным глазом и понятно кто наускивал убийц наших миротворцев. Простили убийц наших летчиков, простили убийц нашего посла. Теперь будем прощать убийство миротворцев. Предавший раз, будет предавать всегда. Но в мире всё взаимосвязано и поэтому — простивший предательство будет вынужден всегда прощать и оправдывать предателей.