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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Делле Донне, Лорен Джексон, Ребекка Брансон и Деанна Нолан примут участие в бросковом конкурсе Матча всех звезд женской НБА

Женская НБА проведет бросковый конкурс Shooting Stars на звездном уикенде. Соревнование пройдет 24 июля и объединит три поколения баскетболисток.

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