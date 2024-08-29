Подсчитано, какой доход можно получить, положив 300 тыс. рублей на вклад

Банки.ру подсчитал, какой доход сейчас можно получить, положив 300 тыс. рублей на депозит в банке. В качестве примера привели некоторые наиболее привлекательные условия по вкладам с расчетом дохода по истечении срока.
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