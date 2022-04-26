«Детройт» подписал контракт новичка с Эдвинссоном. Клуб выбрал защитника под 6-м номером на драфте-2021

«Детройт» подписал контракт новичка с шведским защитником Симоном Эдвинссоном. Соглашение рассчитано на 3 года и вступит в силу, начиная с сезона-2022/23.

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