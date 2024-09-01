30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перед завершением купального сезона купание ограничено на 29 пляжах Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
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