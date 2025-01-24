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Венгрия вновь призывает ЕС пересмотреть санкции против российского газа

Венгрия вновь призывает ЕС пересмотреть санкции против российского газа Венгерский министр Гергей Гуляш, призвал Европейскую комиссию пересмотреть санкции против российских энергоносителей.

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