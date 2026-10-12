Готовь стол с осени. Что выгодно купить на Новый год уже сейчас

До боя курантов остаётся ещё пара месяцев, однако запасливые хозяева уже поглядывают на прилавки. И причина вовсе не в страхе перед внезапным скачком цен — всё дело в обычном расчёте: многие товары прекрасно переживают длительное хранение, а предпраздничная суета ежегодно вытягивает и деньги, и силы.
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