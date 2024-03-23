Стали известны личности четверых предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии