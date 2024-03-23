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Живая Кубань

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Свежие комментарии

  • Игорь Петров
    Стали известны ли...
  • кромчанин
    МИД Таджикистана уже объявил, что двое из этих находятся дома в Таджикистане, один - в Самаре.Стали известны ли...
  • Grandad
    Это просто документы. Чьи они - неизвестно.Стали известны ли...

Стали известны личности четверых предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»

Стали известны личности четверых предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»

Стали известны личности четверых предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл».

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Комментарии
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Grandad
Это просто документы. Чьи они - неизвестно.
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16 час.
кромчанин
МИД Таджикистана уже объявил, что двое из этих находятся дома в Таджикистане, один - в Самаре.
Ответить
13 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
2 час.

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